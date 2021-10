“With intense competition in today’s rapidly changing global market and increasingly diverse consumer needs, this decision aims to strengthen All Bandai Namco concept in every region while leveraging the individuality of each Group company,”

Et c'est...Spécial.Bon, en tant que graphiste, je ne suis pas du tout fan (encore moins des majuscules sans ponctuation), et je ne comprends pas l'abandon des couleurs jaune et orange, iconique, ni le ratio du logo, beaucoup plus large que haut tel une étiquette (alors qu'on a tendance à vouloir se rapprocher du format carré, ce qui les oblige en plus à faire diverses déclinaisons) mais bon... Ça ne changera pas la qualité de leurs jeux. Here we go for Scarlet Nexus