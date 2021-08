C'est vrai quoi.2021.Le désert vidéoludique.Vous vous rendez-compte qu'on a eu cette année uniquement (je pense que c'est à cause du Covid19) Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2, Nier Replicants, Mario Golf Super Rush, Resident Evil Village, Destruction All Stars, Atelier Ryza 2, Ys IX Monstrum Nox, Scarlet Nexus, The Nioh Collection, It Takes Two, Disgaea 6: Defiance of Destiny, Tokyo JO 2020, Samurai Warriors 5, Hades (sur Xbox / PS), Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Metro Exodus Enhanced Edition, Super Bomberman R Online, World's End Club, Returnal, Knockout City, Oddworld: Soulstorm, Persona 5 Strikers, Little Nightmares II, Ratchet & Clank Rift Apart et Bravely Default II, du coup, je ne sais plus à quoi jouer. Et j'ai déjà essayé Flight Simulator sur Xbox Series X et S.Vous avez des idées de jeux sortis en 2021 à découvrir vous ? (je n'ai pas envie de jouer à Balan Wonderland et en attendant Horizon Forbidden West, Halo Infinte et Forza Horizon 5, je vous recommande There is No Game même s'il n'est pas sorti en 2021)MAJ : Merci pour vos suggestions :Hitman 3BiomutantDeath's DoorValheimArt of RallySans compter les jeux qui arrivent, Tales of Arise, 12 minutes, NMH3, Metroid Dread, Wario Ware, Advance Wars, Ghost of Tsushima Director's Cut, Sonic Colors Ultimate, Lost Jugement et j'en passe...