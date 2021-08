Si Hasan Kahraman et/ou le compte officiel de BLUE BOX Game Studios n'ont encore rien dit, le site officiel est lui plus bavard avec un bandeau mentionnant que le fameux problème technique concernant le déploiement du patch pour lancer l'application PS5 d'Abandoned est désormais résolu. Encore quelques heures à attendre... avant que la supercherie continue ? Don't be late "...

Like

Who likes this ?

posted the 08/13/2021 at 02:06 PM by altendorf