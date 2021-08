Xboxar

Le 9 mars 2021, nous avons conclu l’acquisition de ZeniMax Media Inc. (“ZeniMax”), la société mère de Bethesda Softworks LLC, pour un prix d’achat total de 8,1 milliards de dollars, composé principalement de liquidités. Le prix d’achat comprenait 768 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie acquis. Les résultats financiers de ZeniMax ont été inclus dans nos états financiers consolidés depuis la date de l’acquisition. (...)

Une opération qui a eu un coût, puisqu'après validation par les différentes autorités américaines et européennes, Microsoft a dépensé 7,5 milliards de dollars pour s'offrir Bethesda Games Studios, Arkane Studios, id Software, Machine Games ou encore Tango Gameworks. Mais ce n'est que la somme réellement dépensée par Microsoft, qui indique, dans des documents financiers fournis pour valider le premier trimestre fiscal, qu'. Le document dans lequel on trouve l'information est le formulaire 10-K, remis à la Securities and Exchange Commission.Mais alors d'où vient la différence entre la somme annoncée et celle affichée ? Eh bien, Microsoft a récupéré au passage 768 millions de dollars en trésorerie "ou équivalent" nous explique-t-on, ramenant le coût de l'opération entre 7,3 et 7,4 milliards de dollars.