Jeux Vidéo

(Aligot)Bon j'abuse un peu, vu que c'est le seul jeu next gen auquel je joue, j'ai laché tous les autres pour le momentMais bon c'est quand même un peu nase comparé à l'épisode PS4 ?Alors déjà je connaissais pas cette licence avant le remake PS4, je connaissais évidement de nom, mais bizarrement j'ai fait aucun épisodes PS2/PS3.(Estofinade)J'ai donc découvert la série avec celui de la PS4, et j'ai adoré (alors que d’après ce que j'ai comprit, plein de truc ont été enlevé de l'épisode original).Déjà graphiquement, sur la PS4Pro c'est sûrement un des plus beau jeux de la console, ca pete de partout. Ok c'est pas le principal la technique, mais p'tin le jeu en lui-même était génial, la course à l'armement était super addictif, le level design un peu metroidvania super bien pensé, les mini jeux aussi etc...La sur PS5 le jeu est super beau, je vais pas le nier, mais malgré la débauche d'effets de lumière et cie, étrangement j'ai pas prit une claque.(Farcous)Et le plus gros problème c'est le jeu en lui même, alors ok je suis peut etre vers le début (en fait j'en sais rien, je viens de faire les mines de blizon, c'est la 4eme ou 5eme planète je crois, EDIT : 6eme planète), et bon c'est pas mal, mais ca pete pas bien haut.Les armes c'est bizarre, je sais pas si ça a changé depuis l'autre épisode mais il y a rien de motivant, dans l’épisode PS4 ou pouvait pas crafter les trucs autrement ? Les mini jeux/tournois dans l’arène sont chiants, les hack "informatique" sérieux c'est quoi ces stages à la con ? Dans l'autre épisode c'était intéressant et super bien foutu.(Soupe au fromage)Et le pire c'est le level design. Mais il s'est passé quoi chez Insomniac ? Les cartes complétement banales, ou sont les passages secrets de la mort, la j'ai l'impression qu'on débloque tout de suite sans problèmes (pareil pour les trucs à la con caché comme les boulons et armures), tout est super simple. Ok je pourrais passer le jeu en "dur" (il me semble qu'on peut ?) mais ca changera rien au level design.Et après je suis déçut pour d'autres trucs, ok la c'est moi qui suit un peu con par rapport à mes espérances, mais p'tin les 2 persos, je m'attendais à 2 gameplay différents, et ça va plus loin que ça, tous les trucs/armes/équipements sont communs, mais p'tin même si ils voulaient pas se casser le cul à faire 2 persos avec 2 gameplay différents, ils auraient pu séparer l'équipement. La non, Insomniac à pas voulu se casser le cul, de jouer sur le gameplay suivant les planètes etc....(Tripoux)Et pour finir, le trip des failles dimensionnelles... Alors ok je suis qu'aux mines, et c'est (un peu) exploité en plus à cet endroits, mais bon... Serieux ? J’espère qu'aprés ca sera mieux exploité, quand j'avais vu le trailer, je pensais qu'on pourrais swapper en temps reel etc.. Et ils avaient pas communiqué sur ça en plus ? Que sans le super SSD de la Nasa ils auraient pas pu mettre les faillesBref, je suis un peu venere parce que je m'attendais à un épisode mieux que celui de la PS4. La on se retrouve avec un jeu honnête, mais plusieurs crans en dessous de l'épisode précédant.PS : Et p'tin de merde que c'est nase Evil Inside sur PS5, je m'attendais à une expérience super courte, mais flippante comme P.T. La c'est court, même pas 2h pour le torcher (tant mieux finalement vu comme c'est chiant), mais c'est complètement ridicule et surtout vraiment ennuyeux. Et c'est 25 € la blague...