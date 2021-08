Street Fighter II: Yomigaeru Fujiwara-kyō (1995) c'est son nom.Vous en avez jamais entendu parlé ? C'est peut-etre normal puisque c'est avant tout un dessin animé educatif mais meme au Japon il n'est sortie qu'en VHS collector avant d’être réédité en DVD marquant pour les quinze ans de la série.Le court metrage a été creer par le studiot Pierrot (Naruto, Bleach..) dans pour l'expo Romantopia Fujiwara-kyō ’95 et on y retrouve Ryū, Ken, Chun-Li et E. Honda voyager dans le passé.

Who likes this ?

posted the 08/01/2021 at 09:45 AM by guiguif