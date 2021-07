Dans une interview, Shawn Laden est revenu sur le Xbox Game Pass en expliquant :"Il est très difficile de lancer un jeu de 120 millions de dollars sur un service d'abonnement facturé 9,99 dollars par mois. Si vous faites un calcul, il vous faudra 500 millions d'abonnés avant de commencer à récupérer votre investissement. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, vous devez prendre une position déficitaire pour essayer d'accroître cette base. Mais si vous n'avez que 250 millions de consoles, vous n'atteindrez pas un demi-milliard d'abonnés. Alors comment faire le tour de ça ? Personne ne l'a encore compris."Je ne sais pas si c'est un calcul que Sony a fait, mais il sous-entend que le Xbox Game Pass ne pourra PAS être rentable uniquement via les Xbox (toutes confondues) et qu'ils devront donc dépasser ce stade console (d'autant plus que les joueurs crachent énormément sur la Series S, qui ne sera du coup probablement pas une façon d'ouvrir encore plus le marché).Comment ces 500.000.000 d'abonnés sont calculés ? Je veux dire, admettons que le Xbox Game Pass, c'est 100 jeux, qu'on répartit équitablement, on a 5 €/100 = 5 cents par jeu.Je divise 120.000.000/0.05 et je trouve 2 400 000 000 joueurs (2.4 milliards) pour rentabiliser le jeu sur un mois.Si je l'étale sur 12 mois, je trouve juste 200.000.000 de joueurs nécessaires, ou sur 24 mois 100.000.000 (100 millions) de joueurs.Je trouve un peu hasardeux le calcul de Shawn Laden, non ? Ou alors, Microsoft est en train de nous faire d'énormes cadeaux avec le Game Pass! Et mine de rien, avoir des sélections de jeux tous les mois, c'est lourd! Quels jeux seront disponibles en aout sur le Game Pass d'ailleurs ?