[FY] Pour le dernier trimestre, Microsoft Xbox se contente de dire que tout va bien

Petit article pour évoquer les résultats de Microsoft sur le marché du JV, sans pouvoir tartiner tant le constructeur continue de faire preuve de discrétion sur les détails pour s'attarder sue le global :



- La branche Xbox a augmenté ses revenus à hauteur de 357 millions de dollars (+11%).

- Un résultat avant tout dû aux ventes de Xbox Series par rapport à celles de la One il y a un an (sans parler de la différence de prix), donc une hausse du CA hardware à hauteur de 172 %.

- A contrario, le CA sur le contenu et service a diminué de 4 %, majoritairement dû à un recul des royalties sur les jeux tiers (merci les nombreux reports…), néanmoins compensé par les abonnements Game Pass.



Mais comme d'habitude, on indiquera que tout cela ne représente qu'une paille dans l'écosystème Microsoft Corp qui sur l'ensemble de ses branches a tapé en un seul trimestre (avril à juin) un CA de 46,2 milliards de dollars (+21%) pour un bénéfice net de 16,5 milliards de dollars (+47%).