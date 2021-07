Multi

Ma question est simple.Vous pouvez également citer des jeux Xbox One ou PC pour ceux qui sont sur ces plateformes. Que ce soit des jeux indés, des AA ou AAA, donnez-vous à cœur joie. Ce soir c'est séance de rattrapage pour tout le monde.Personnellement j'ai quelques jeux à rattraper mais je pose la question afin de trifouiller dans vos listes pour voir si je n'omet rien. Je veux le faire une belle liste.Petite liste sur la base de vos commentaires (même les jeux que j'ai déjà fait, je les mettrai au cas où certains d'entre vous l'ont pas fait) :- Evil Within 2 (PC, PS4, Xbox One)- Inside (PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch)- Nier Automata (PC, PS4, Xbox One)- Persona 5 Royal (PS4)- Pokémon Bouclier ( Nintendo Switch)- Dragon Quest XI S (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Swith)- Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch)- God of War (la wwwwonnte) (PS4)- Ghost of Tsushima (pépite) (PS4)- YS IX (PC, PS4, Nintendo Switch)- YS VIII (PC, PS4, PS Vita, Nintendo Switch)- Vampyr (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)- Paper Mario : The origami King (Nintendo Switch)- TLOU II (tu le l'as pas encore fait pauvre fou !!!) (PS4)- A Plague Tale (THE GOTY 2019) (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch via Cloud)- Fire Emblem Three Houses (Nintendo Switch)- The last Guardian- Devil May Cry 5- Odin Sphere : Leifthrasir- Xenoblade Chronicles : Definitive Edition- Ori an the will of the wisps