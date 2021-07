Multi

Le modèle 64 Go sera vendu à 419€. Celui à 256 Go à 549€ et le 512 Go à 679€.

C'est un écran 7 pouces. Il a une résolution native de 720p.



C'est un écran 16/10e. La résolution exacte sera en fait de 1280x800. [note du rédacteur: la version 512 Go a aussi un traitement premium anti-reflets sur le verre de l'écran.]

Alors, ça va dépendre de l'utilisation. On a entre 2 et 8 heures en fonction de ce que vous faites. Vous pouvez jouer à Portal 2 pendant quatre heures dessus. Si vous fixez une limite à 30 IPS, ça sera plutôt 5-6 heures.

Le Deck lui-même. Il y aura également le chargeur, et une malette de transport.

Ouais

En gros vous pouvez faire la même chose dessus qu'avec un PC

Oui, on a prévu un dock. Il sera vendu séparément. On n'a pas de prix à annoncer aujourd'hui.

Toutes les options normales que vous avez sur un jeu PC normal seront accessibles. Ceci dit, la plupart des jeux auront des paramètres par défaut plutôt bien adaptés.

Encore une fois, tout ce que vous pouvez attendre d'un PC [basé sur Linux], vous pourrez le faire ici. Donc la réponse est oui.

Nous voyons ça comme une nouvelle catégorie d'appareils dans l'univers PC. Et nous pensons que nos clients seront du même avis, et que c'est une bonne idée. Nous prévoyons non seulement de poursuivre à l'avenir avec de nouvelles versions nous-mêmes, mais nous espérons aussi voir d'autres constructeurs participer à cette catégorie de produits.