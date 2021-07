Du coup je vais l'acheter pour ma PS5 uwu ! Moins cher que les frais de dédouanement de La Poste !Sinon j'prendrais bien aussi AI: THE SOMNIUM FILES pour 24 €... https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP4947-CUSA15141_00-AISOMNIUMFILES00 . Y'a même une démoEt Persona 5 The Royal aussi... 27 € c'est du vol uwu !Vous avez trouvé quoi comme jeux intéressants ? C'est jusqu'au 7 les "soldes d'été"

posted the 07/04/2021 at 03:03 AM by suzukube