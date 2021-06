Sur leur Kickstarter, les dev de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes évoquent une console Nintendo Nouvelle Génération pour 2022/2023.



Traduction approximative :



Suite à la réémergence de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, le développeur Rabbit &Bear Studios s’est lancé sur Kickstarter et a publié un Q&A pour répondre à certaines préoccupations possibles des fans.



Un sujet notable concerne les plateformes. Il a été question d’apporter éventuellement Eiyuden Chronicle à Switch, mais il semble que cela pourrait être par la fenêtre maintenant. Rabbit &Bear Studios dit que le jeu est prévu pour le matériel next-gen de Nintendo. Il n’est pas clair si la situation changerait si quelque chose comme une mise à niveau switch devait être introduit.



La Q&R aborde également le retard de 2022 à 2023. En plus d’avoir à créer une grande quantité de contenu, il semble également que l’équipe ait été touchée par le coronavirus.



Voici les questions et réponses complètes:





Q: Quelles plateformes Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sortira-t-il le jour 1?



R: Comme promis à l’origine aux bailleurs de fonds, le jeu sortira sur Xbox One, Xbox Series X|S PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Epic Games Store et le matériel de nouvelle génération de Nintendo.



Q: Qu’est-ce que Eiyuden Chronicle: Rising, et cela affectera-t-il le développement de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes?



R: Chronique d’Eiyuden: Rising est le dernier objectif d’étirement dégagé et en raison du soutien écrasant des bailleurs de pouvoir, nous avons pu nous associer à Natsume Atari pour créer ce jeu compagnon. Nous avons spécifiquement choisi de travailler avec un développeur distinct afin que le développement sur Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ne soit pas affecté par un développeur travaillant sur deux jeux. La pensée est que cela permettrait également aux bailleurs de page et aux autres consommateurs de découvrir le monde de la chronique d’Eiyuden plus tôt car ils attendent que la chronique d’Eiyuden: Cent héros soit terminée.



Q: Avec le projet ayant maintenant un éditeur et obtenant un soutien majeur de première partie, j’ai l’impression que ma contribution de soutien n’a aucun sens.



R: Ce n’est tout simplement pas vrai. Comme indiqué dès le début de la campagne, nous discutions avec plusieurs éditeurs afin d’avoir suffisamment de fonds pour faire d’un jeu de la taille d’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. La réalité est que chaque éditeur avait besoin d’une preuve de concept, c’est-à-dire que sans montrer qu’il y avait une base de fans actifs qui voulaient ce jeu, nous n’aurions pas pu recevoir de soutien supplémentaire pour faire un jeu approprié. La réalité est que la plupart des CERP peuvent facilement coûter plus de 50 millions de dollars à fabriquer, nous avions donc vraiment besoin d’autant de soutien que possible. Et la réalité est que ce jeu n’a vraiment été possible que grâce au soutien des bailleurs de pouvoir.



Q: Un jeu 2D (ou 2.5D) nécessite-t-il vraiment autant d’argent pour gagner?



R: Tout d’abord, il en coûte beaucoup d’argent de faire un RPG à grande échelle, que ce soit en 2D ou en 3D.



Sur la base de nos plans actuels, nous avons besoin d’une équipe de plus de 50 personnes pour développer Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.



En outre, le jeu nécessitera des pixel art et des animations dessinés à la main pour plus de 100 personnages principaux, d’autres sous-personnages et ennemis dans de nombreuses scènes.



En outre, la création de pixel art à la qualité des résolutions de moniteur d’aujourd’hui peut être aussi longue et coûteuse que l’art 3D ou plus pour créer un seul élément de caractère.



Pour toutes ces raisons et plus encore, la combinaison du financement Kickstarter et d’autres soutiens de plusieurs parties nous a permis de développer ce jeu, mais sans une campagne Kickstarter réussie, rien de tout cela ne serait devenu une réalité.



Q: Je n’aime pas le fait que certaines personnes obtiendront le jeu presque gratuitement sur Game Pass alors que j’ai dû payer beaucoup d’argent sur Kickstarter



R: Nous comprenons ce sentiment, mais nous voulons être très clairs, en tant que backer, vous obtenez quelques choses très importantes:



・Votre nom dans le rôle du personnel



・Tous les DLC gratuitement (et croyez-moi, c’est quelque chose que la plupart des éditeurs ne veulent pas faire)



・Une copie permanente du jeu que vous possédez par rapport à ne pouvoir y jouer que pendant qu’il est sur le service.



C’est une différence très importante. Nous possédons beaucoup de blu-rays mais regardons toujours des films sur Netflix. S’il y a un bon film que vous voulez regarder encore et encore, il est toujours préférable de le posséder. Nous prévoyons de faire de ce jeu quelque chose que les bailleurs de pouvoir seront heureux de posséder.



・Votre voix compte -> Non seulement vous pouvez participer à la campagne et voir une tonne de choses en coulisses et en plein développement, mais vous avez même eu la chance de voter sur des personnages clés, de parler directement avec les développeurs et de collaborer avec le développement du jeu à un niveau que la plupart des joueurs n’ont jamais la chance de faire. Cette expérience vaut certainement quelque chose.



・Vous avez fait l’histoire -> Les espoirs sont que les gens ne voudront pas garder un bon jeu tout to eux-mêmes mais veulent le partager. Être sur Game Pass nous a permis de créer plus de contenu et augmente la probabilité de faire des suites et de vraiment étendre le monde. Murayama a beaucoup d’histoires à raconter, et il serait dommage de limiter le potentiel futur de ce jeu.



Q: Le match est retardé? Est-ce à cause d’un choix de l’éditeur ou de l’accord Game Pass?



R : Absolument pas. Comme l’a déclaré Murayama, il n’y a qu’une tonne de contenu et il a été difficile de s’adapter aux défis posés par Covid-19. Nous détestions retarder le jeu et il y avait des discussions sur le moment de faire cette annonce, mais nous voulions être franc avec tout le monde dès que possible, alors nous avons expliqué le retard dans la mise à jour du mois dernier. Nous avons programmé le DLC et tout autre contenu lourd de production de manière à ne pas créer de retards du mieux que nous pouvions, mais même encore 100 personnages construits dans un style hybride nécessite un certain prototypage et des allers-retours créatifs qui ont créé un retard et pour cela, nous sommes vraiment désolés.



Q: J’ai l’impression que Rabbit &Bear sont influencés par les éditeurs et autres grandes entreprises, donc je veux un remboursement



R : Ce n’est pas le cas. Le design créatif est, comme il l’a toujours été, dirigé par Rabbit &Bear. Nous avons fait de notre mieux pour être transparents dans la mesure du possible et la réalité est que ces partenariats nous permettent non seulement de fournir plus de contenu et une histoire encore plus riche, mais ils nous donnent une bonne chance d’étendre la franchise afin que des suites potentielles puissent être créées. Il est important de noter que si les éditeurs influençaient cela, nous essaierions d’expédier les jeux plus tôt, pas plus tard, et de ne pas ajouter plus de contenu. 505 Games est en fait d’accord pour aller plus tard et prend en charge l’ajout de plus de fonctionnalités. En ce qui concerne les plates-formes que nous soutenons, rien n’a changé. En ce qui concerne le jeu que nous faisons, cela n’a fait que s’agrandir et s’améliorer avec plus de contenu. Nous ne pensons pas que permettre à plus de gens de jouer au jeu va à l’encontre de l’un des engagements que nous avons pris, donc actuellement, nous n’avons pas l’intention d’émettre des remboursements.