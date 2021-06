PS5 has sold 8.6M units generating $3.8B in for Sony, and Xbox Series X|S has sold 5.1M units generating $2B for Microsoft.

On va faire court et concis. Pas de "pavé César, ceux qui ne t'ont pas lu te saluent" ici !PlayStation 5 : 8.5 millions d'unités vendues. 3,8 milliards de dollars générés.Xbox Series X|S : 5.1 millions d'unités vendues. 2 milliards de dollars générés.Et vous, êtes-vous plutôt Xbox Series X et S, PS5 ou les 2 ? Ou peut être ne faites-vous pas parti de ces heureux chanceux ayant pu acquérir une Next-Gen et avez carrément migré pour les eaux troubles des PC...