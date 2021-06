Abandoned : Trailers a été retardée de trois jours. En raison de problèmes de localisation, nous avons dû le retarder. Toutes nos excuses pour cela. Lancement prévu pour le vendredi 25 ! A noter également : l'application PS5 démarrera avec une introduction pour vous présenter son objectif et comment l'utiliser.

Prévue pour le 20 juin avant d'être décalée au 22 juin, l'application PS5 dédiée au reveal d'Abandoned, exclusivité de BLUE BOX Game Studios pour Sony Interactive Entertainment, est désormais attendue pour la fin de la semaine prochaine.Le mystère est toujours total. Konami tease un nouveau merchandising sur Silent Hill. Hasan Kahraman devait envoyer une photo de lui à Geoff Keighley, silence radio depuis. Les indices et les interprétations continuent de converger à tort ou à raison sur un potentiel "Abandoned = Silent Hill". Kojima Productions a bien une filiale à Amsterdam aux Pays-Bas, proche des anciens locaux de Guerrilla Games. Les insiders sont totalement perdus.Coup de génie de Kojima ? Buzz avec un retour de bâton phénoménal ? Et si c'était surtout un nouveau Siren ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce que l'on sait d'Abandoned :- Un jeu de survie cinématographique à la première personne qui se déroule dans un monde en open world et dont l’approche survivaliste se veut réaliste- L’histoire est centrée autour de Jason Longfield. Le héros se réveille seul dans une forêt étrange sans aucun souvenir de ce qui a pu l’amener ici. Jason découvre rapidement qu’il a été enlevé et amené ici dans un but obscur. Il devra s’échapper et combattre pour survivre- Chaque événement influencera votre personnage. Si Jason est à bout de souffle après avoir couru (ou qu’il a peur), il tirera avec moins de précision. Contrairement aux FPS classiques, faire feu dans Abandoned prendra du temps. Vous devrez employer une approche tactique pour survivre- Il ne s’agit pas d’un shooter dans lequel il vous suffit de courir, viser et tirer. Vous devrez vous cacher et planifier chacun de vos tirs avant de presser la détente. Un faux pas peut s’avérer mortel lors des phases de combat- Immersion grâce à la DualSense et à l’audio 3D