Hmmm... Comment faire ce comparatif sans que ça ne parte en cacahuètes ?Vers. PS5 plus sombre (bug ?)La version PS5 est plus lente à se charger (47 secondes contre 44 secondes XSX contre 27 secondes PC). Probablement du au processeur meilleur sur PC / Xbox.XSX 1512p - 1728pPS5 1296p - 1512p18% de pixels en plus sur la XSXIl est probable que certaines zones soient sous les 1080p, mais DF n'a pas eu le temps d'arriver dans ces zones (sur Series S on tombait à 512p, comme certains jeux Nintendo Switch uwu)Certaines zones ont du framerate drop sur PS5 et inversement sur Xbox Series (des drops à 58 fps), cela dit, globalement, la version PS5 est moins sujette à cela !MAJ : C'est bizarre ElAnalistaDeBits n'a pas le problème des couleurs sur PS5 ?Voici leur résumé (trad approx) :- La version PC tourne à 2160p en utilisant DLSS en mode qualité avec une RTX 3080.- SeriesX et PS5 fonctionnent à une résolution dynamique de 1080p~2160p, mais SeriesX maintient une résolution moyenne plus élevée. SeriesS fonctionne avec une résolution dynamique de 576p~1080p.- Les temps de chargement sont plus rapides sur les Series S|X.- Les 3 versions de la console maintiennent un bon taux de 60FPS. Les Series S|X subissent des chutes aléatoires d'une ou deux images, mais elles sont pratiquement imperceptibles.- Toutes les versions utilisent le Ray-Tracing dans l'éclairage global, bien qu'il soit plus limité sur les consoles. Dans certaines zones, la série S ne semble pas bien rendre les rebonds de lumière.- En ce qui concerne l'ombrage, les versions PS5 / SeriesX ont une qualité légèrement inférieure à celle du PC. La version SeriesS doit se contenter d'une qualité moindre et de l'absence d'ombres comme dans certaines végétations.- La version PC conserve un net avantage en matière de textures, notamment grâce à l'utilisation de la tessellation. La série S a une qualité légèrement inférieure à celle de PS5/SeriesX.- Sur PC, la distance de dessin et la distance d'ombrage sont plus élevées par rapport à SeriesX / PS5. La série S, dans ce cas, a une distance de dessin assez limitée dans les zones ouvertes.- Il aurait été intéressant de proposer une version sans RT dans SeriesS pour obtenir une résolution plus élevée, mais c'est un excellent travail sur toutes les plateformes.