Insomniac est probablement un des studios AAA les plus productif que l'on peut trouver aujourd'hui que ça soit sur la génération précédente ou sur le début de la nouvelle où ils sortiront deux projets en moins d'un an.Et le studio semble vouloir continuer dans cette voix puisqu'il y a quelques mois Insomniac recruter pour pas mal de postes clés sachant que les personnes normalement à ces postes sont toujours chez Insomniac donc ces personnes devraient former le noyaux d'une nouvelle équipe.On retrouve John Sweeney en Art Director où il occupait le même poste chez Naughty Dog pour The Last of Us Part II.Walt Williams en Story Lead, il a travaillé comme narrative designers sur Spec Ops : The Line et ensuite sur différents jeux Star Wars.Pour finir Bobby Hernandez sera le Lead Concept Artist qui a rejoint le studio très récemment, il a passé prêt de dix ans chez Obsidian où ses deux derniers projets auront été The Outer Worlds et Avowed.Insomniac a deux studios, le principal qui se trouve en Californie et un autre en Caroline du Nord. les employés des deux studios sont bougé en fonction des projets. Après le prochain Ratchet, on se doute bien que Insomniac sortira la suite de son Spider-Man mais il pourrait aussi que le studio prépare une nouvelle licence.