Gamergen

Communiqué Officiel

Le développeur One More Level, aidé par 3D Realms et Slipgate Ironworks, et les éditeurs All In! Games et 505 Games ont sorti en octobre dernier Ghostrunner, un jeu de plateforme et d'action à l'ambiance cyberpunk. Le titre a eu droit à sa version Switch peu après, et les studios ont vendu plus decopies du jeu.505 Games a racheté la licence pour cinq millions d'euros récemment, et il n'a pas attendu longtemps avant d'officialiser une suite. Eh oui,, mais aucune date de sortie n'est donnée pour le moment.Il faut dire qu'avant lui, le premier Ghostrunner doit d'abord sortir sur PS5 et Xbox Series X | S, des portages prévus en fin d'année 2021 et qui incluront tout le contenu additionnel sorti jusque là ainsi que les améliorations graphiques.