« Ne jamais dire jamais », c'est ma façon de voir les choses. De toute évidence, nous faisons partie de Sony maintenant, mais nous possédons la propriété intellectuelle et donc rien nous arrête réellement, excepté le fait que nous avons vraiment beaucoup de choses intéressantes à venir.

Après avoir déposé la licence Sunset Overdrive au registre des marques américains ce mois-ci,, codirecteur, a répondu à GQ sur un éventuel retour de Sunset Overdrive :Un retour de la licence semble de plus en plus se confirmer, d'autant plus avec le retour(l'un des Game Director de Sunset Overdrive) au sein d'Insomniac Games.Sinon, quand tu veux pour un retour de la licence Resistance !