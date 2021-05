Charts

HARDWARE : 102.49 millions+ PocketStation : 4.55 millionsSOFTWARE : 962.00 millionsRatio : 9.39Million sellers : 13110m+ 15m+ 151m+ 115TOP 1010.95 Gran Turismo9.72 Final Fantasy VII9.49 Gran Turismo 27.86 Final Fantasy VIII7.58 Crash Bandicoot 27.16 Tekken 37.13 Crash Bandicoot 36.82 Crash Bandicoot6.27 Driver6.03 Metal Gear SolidHARDWARE : 156.00 millionsSOFTWARE : 1.53 milliardsRatio : 9.86Million sellers : 17910m+ 55m+ 71m+ 167TOP 1020.81 Grand Theft Auto: San Andreas16.15 Grand Theft Auto: Vice City14.98 Gran Turismo 3: A-Spec13.10 Grand Theft Auto III11.66 Gran Turismo 48.05 Final Fantasy X7.20 Need for Speed: Underground6.90 Need for Speed: Underground 26.83 Medal of Honor : En première ligne6.40 Kingdom HeartsHARDWARE : 87.00 millionsSOFTWARE : 940.00 millionsRatio : 10.8Million sellers : 45+10m+ 85m+ 171m+ 20+TOP1021.44 Grand Theft Auto V14.03 Call of Duty: Black Ops II13.46 Call of Duty: Modern Warfare 312.74 Call of Duty: Black Ops11.90 Gran Turismo 510.68 Call of Duty: Modern Warfare 210.56 Grand Theft Auto IV10.02 Call of Duty: Ghosts8.24 FIFA 137.23 Battlefield 3HARDWARE : 115.90 millionsSOFTWARE : 1.60 milliardsRatio : 13.8Million sellers : 42+10m+ 125m+ 131m+ 17+TOP1020.00 Marvel's Spider-Man19.81 Grand Theft Auto V16.25 Uncharted 4: A Thief's End15.09 Call of Duty: Black Ops III13.94 Red Dead Redemption II13.57 Call of Duty: WWII12.00 God of War12.00 The Last of Us Remastered11.80 FIFA 1810.94 FIFA 1710.80 The Witcher 3: Wild Hunt10.00 Horizon Zero DawnHARDWARE : 7.80 millionsSOFTWARE : ??? millionsRatio : ??HARDWARE : 81.00 millionsSOFTWARE : 330.20 millionsRatio : 4.08Million sellers : 2310m+ 05m+ 21m+ 21TOP107.72 Grand Theft Auto: Liberty City Stories5.08 Grand Theft Auto: Vice City Stories4.87 Monster Hunter Portable 3rd4.22 Daxter3.80 Monster Hunter Freedom Unite3.77 Ratchet and Clank : La taille, ça compte3.66 Midnight Club 3: DUB Edition3.27 Gran Turismo3.19 Crisis Core: Final Fantasy VII3.19 God of War: Chains of OlympusHARDWARE : 16.00 millionsSOFTWARE : 130.00 millionsRatio : 8.12Million sellers : 710m+ 05m+ 01m+ 7TOP 72.46 Minecraft1.71 Call of Duty: Black Ops - Declassified1.62 Uncharted: Golden Abyss1.48 Assassin's Creed III: Liberation1.38 Little Big Planet1.25 Shin Megami Tensei: Persona 41.12 Need for Speed: Most Wanted