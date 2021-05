Charts

HARDWARE : entre 18.00 et 21.00 millions (dont 8m au Brésil)SOFTWARE : ??Ratio : ?Million sellers : 1?10m+ 05m+ 01m+ 1TOP 104.92 Alex Kidd in Miracle WorldHARDWARE : 31.04 millions+ Mega CD : 6.00 millions+ 32-X : 665.000+ Nomad : 1.00 millionSOFTWARE : 184.69 millionsRatio : 5.95Million sellers : 1710m+ 15m+ 11m+ 15TOP1015.00 Sonic The Hedgehog (blundle)6.03 Sonic the Hedgehog 24.00 Aladdin2.67 Mortal Kombat2.60 Streets of Rage2.39 Mortal Kombat II2.05 NBA Jam1.82 Sonic and Knuckles1.76 Sonic the Hedgehog 31.66 Street Fighter II': Special Champion EditionHARDWARE : 9.26 millionsSOFTWARE : 49.73 millionsRatio : 5.37Million sellers : 310m+ 05m+ 01m+ 3Top31.93 Virtua Fighter 21.16 Sega Rally Championship1.07 Virtua FighterHARDWARE : 10.60 millionsSOFTWARE : 83.85 millionsRatio : 7.91Million sellers : 710m+ 05m+ 01m+ 7TOP72.42 Sonic Adventure1.81 Crazy Taxi1.20 NFL 2K1.18 Shenmue1.14 Resident Evil: Code Veronica1.09 NFL 2K11.00 Soul CaliburHARDWARE : 10,62 millionsSOFTWARE : 38.23 millionsRatio : 3.60Million sellers : ?10m+ 05m+ 01m+ ?Top10Demain les supports Nintendo