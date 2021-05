Charts

HARDWARE : 24.65 millionsSOFTWARE : 258.4 millionsRatio : 10.58Million sellers : 5010m+ 05m+ 21m+ 48TOP108.49 Halo 26.43 Halo: Combat Evolved3.02 Tom Clancy's Splinter Cell2.86 The Elder Scrolls III: Morrowind2.66 Fable2.49 Grand Theft Auto Double Pack2.28 Need for Speed: Underground 22.19 Star Wars: Knights of the Old Republic2.12 Project Gotham Racing2.10 Project Gotham Racing 2HARDWARE : 86.00 millionsSOFTWARE : 964.80 millionsRatio : 11.3Million sellers : 8210m+ 105m+ 61m+ 66TOP1021.84 Kinect Adventures (blundle)20.00 Minecraft16.29 Grand Theft Auto V14.76 Call of Duty: Modern Warfare 314.65 Call of Duty: Black Ops13.69 Call of Duty: Black Ops II13.48 Call of Duty: Modern Warfare 212.12 Halo 311.01 Grand Theft Auto IV10.27 Call of Duty: GhostsHARDWARE : 50,00 millionsSOFTWARE : 350,00 millions+Ratio : 7+Million sellers : 32+10m+ 05m+ 51m+ 22+TOP107.41 Grand Theft Auto V7.25 Call of Duty: Black Ops III5.22 Call of Duty: Advanced Warfare5.07 Battlefield 15.00 Halo 5: Guardians4.00 PlayerUnknown's Battlegrounds4.72 Fallout 44.60 Call of Duty: Infinite Warfare4.58 Call of Duty: WWII4.34 MinecraftHARDWARE : 4.0 à 4.70 millions ?SOFTWARE : ?? millionsRatio : ?