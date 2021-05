Charts

Wii

HARDWARE : 101.63 millions

SOFTWARE : 921.85 millions

Ratio : 9.07



Million sellers : 68

10m+ 10

5m+ 13

1m+ 45



TOP10

82.90 Wii Sports (blundle)

37.38 Mario Kart Wii

33.14 Wii Sports Resort

30.32 New Super Mario Bros Wii

28.02 Wii Play

22.67 Wii Fit

21.13 Wii Fit Plus

13.32 Super Smash Bros Brawl

12.80 Super Mario Galaxy

10.26 Just Dance 3

NINTENDO DS

HARDWARE : 154.02 millions

SOFTWARE : 948.72 millions

Ratio : 6.16



Million sellers : 73

10m+ 10

5m+ 5

1m+ 58



TOP10

30.80 New Super Mario Bros

23.96 Nintendogs

23.60 Mario Kart DS

19.01 Dr Kawashima Brain Training

17.67 Pokémon Diamant et Perle

15.64 Pokémon Noir et Blanc

14.88 Dr Kawashima Brain Training 2

12.72 Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver

11.75 Animal Crossing: Wild World

11.06 Super Mario 64 DS

SWITCH (en cours)

HARDWARE : 84.59 millions

SOFTWARE : 587.12 millions

Ratio : 6.94



Million sellers : 45+

10m+ 11

5m+ 6

1m+ 28+



TOP12

35.39 Mario Kart 8 Deluxe

32.63 Animal Crossing: New Horizons

23.84 Super Smash Bros. Ultimate

22.28 The Legend of Zelda: Breath of the Wild

21.10 Pokémon Épée et Bouclier

20.83 Super Mario Odyssey

14.79 Super Mario Party

13.28 Pokémon Let's Go Pikachu/Évoli

12.21 Splatoon 2

10.44 New Super Mario Bros. U Deluxe

10.11 Ring Fit Adventure

9.60 Luigi's Mansion 3

Articles associés

HARDWARE : 61.91 millionsSOFTWARE : 500.01 millionsRatio : 8.08Million sellers : 8610m+ 35m+ 31m+ 80TOP1040.24 Super Mario Bros (blundle)28.31 Duck Hunt (blundle)17.28 Super Mario Bros 37.46 Super Mario Bros 26.51 The Legend of Zelda5.58 Tetris4.85 Dr Mario4.38 Zelda II: The Adventure of Link4.17 Teenage Mutant Hero Turtles4.16 ExcitebikeHARDWARE : 49.10 millionsSOFTWARE : 379.06 millionsRatio : 7.72Million sellers : 4910m+ 25m+ 41m+ 43TOP1020.61 Super Mario World10.55 Super Mario All-Stars9.30 Donkey Kong Country7.86 Super Mario Kart6.30 Street Fighter II: The World Warrior5.15 Donkey Kong Country 24.61 The Legend of Zelda: A Link to the Past4.12 Super Mario World 2: Yoshi's Island4.10 Super Street Fighter II Turbo3.51 Donkey Kong Country 3HARDWARE : 32.92 millionsSOFTWARE : 224.97 millionsRatio : 6.83Million sellers : 5010m+ 15m+ 61m+ 43TOP1011.89 Super Mario 649.87 Mario Kart 648.09 GoldenEye 0077.60 The Legend of Zelda: Ocarina of Time5.55 Super Smash Bros5.45 Pokémon Stadium5.27 Donkey Kong 644.88 Diddy Kong Racing4.03 Lylat Wars (Starfox 64)Banjo-KazooieHARDWARE : 21.74 millionsSOFTWARE : 208.57 millionsRatio : 9.59Million sellers : 4110m+ 05m+ 31m+ 38TOP107.08 Super Smash Bros Melee6.95 Mario Kart : Double Dash!!6.28 Super Mario Sunshine4.55 The Legend of Zelda: The Wind Waker3.53 Luigi's Mansion2.98 Animal Crossing2.83 Metroid Prime2.56 Sonic Adventure 22.54 Pokémon Colosseum2.47 Mario Party 4HARDWARE : 13.56 millionsSOFTWARE : 103.31 millionsRatio : 7.61Million sellers : 2110m+ 05m+ 51m+ 16TOP108.45 Mario Kart 85.87 Super Mario 3D World5.84 New Super Mario Bros U5.38 Super Smash Bros for Wii U5.20 Nintendo Land4.95 Splatoon4.02 Super Mario Maker3.07 New Super Luigi U2.34 The Legend of Zelda: The Wind Waker HD2.26 Mario Party 10HARDWARE : 118.69 millionsSOFTWARE : 501.11 millionsRatio : 4.22Million sellers : 7210m+ 65m+ 61m+ 60TOP1035.00 Tetris31.38 Pokémon Rouge et Bleu23.10 Pokémon Or et Argent18.14 Super Mario Land14.64 Pokémon Jaune11.18 Super Mario Land 2: 6 Golden Coins6.39 Pokémon Cristal5.34 Dr. Mario5.31 Pokémon Pinball5.19 Wario Land: Super Mario Land 3HARDWARE : 81.51 millionsSOFTWARE : 377.42 millionsRatio : 4.63Million sellers : 4210m+ 25m+ 51m+ 35TOP1016.22 Pokémon Rubis et Saphir12.00 Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille6.41 Pokémon Émeraude5.91 Mario Kart: Super Circuit5.69 Super Mario World: Super Mario Advance 25.49 Super Mario Advance5.20 Super Mario Bros 3: Super Mario Advance 44.24 Namco Museum2.94 Pac-Man Collection2.91 Yoshi's Island: Super Mario Advance 3HARDWARE : 75.94 millionsSOFTWARE : 385.85 millionsRatio : 5.08Million sellers : 6310m+ 75m+ 71m+ 49TOP1018.94 Mario Kart 716.53 Pokémon X et Y16.25 Pokémon Soleil et Lune14.39 Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha13.38 New Super Mario Bros 212.93 Animal Crossing: New Leaf12.81 Super Mario 3D Land9.62 Super Smash Bros for Nintendo 3DS8.98 Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune8.30 Monter Hunter 4 + ultimateAjout sur tous les articles.Console en rouge = très gros succès soit : +/- 100m de consoles et 900m+ de jeux vendus voir tous les jeux du TOP10 ont passés les 10m.