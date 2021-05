Une honte de la part de Sony d'avoir lâcher l'affaire avec la PSVita moi qui l'avais acheter day-one . En croyant affaire a un successeur de la PSP...Mais je l'adore quand même ma petite VitaLa je suis a fond dans le catalogue PSP et PS1! Merci au hack de la console!Sérieux la new-gen je m'en fou tant qu'il y a faire sur old gen!Le catalogue PS1 et PSP est tellement énorme!