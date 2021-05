Hello! J'étais en train de streamer tout l'aprem sur Twitch tout en regardant le stream de Lusth (que je vous recommande de suivre : https://www.twitch.tv/lusth ) et pendant que j'étais en train de faire ma propre run, j'avais bien entendu des cris, mais je ne savais pas ce qu'il s'était passé... Et bien voici la vidéo ^^' !NEVER GIVE UP LA TEAM !Par contre, l'option de pouvoir sauvegarder au cours d'un cycle (les miens font parfois 2 heures) serait quand même le bienvenue, car je mets la console en mode repos, et je ne peux du coup pas l'utiliser pour jouer à d'autres jeux et je retourne jouer à Fortnite sur mon PC (ou Outriders sur la Xbox Series S, après Returnal on dirait un conte pour enfants) =) !