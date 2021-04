Jeux Vidéo

Publié le 23/04/2021 à 14:20, Mis à jour hier à 14:20La PS5 est disponible sur Rakuten et vous sera livré sous 10 joursLa PS5 est disponible à 798,99 euros sur Rakuten avec une livraison prévue entre le 27 avril et le 03 mai. Un prix qui est plus cher mais idéal si vous devez absolument faire un cadeau à vos proches pour fêter un anniversaire par exemple. Avec la pénurie mondiale des fournisseurs pour assembler la PS5, un réassort complet de la console ne verra pas le jour avant cet été au plus tôt. En ce qui concerne la PS5 Digital Edition, elle est à 719,99 euros . Elle est uniquement compatible avec les jeux dématérialisés car elle ne possède pas de lecteur Blu-RaySource et article complet : https://www.lefigaro.fr/services/bons-plans/ps5-la-console-sony-est-enfin-disponible-20210423 Bon plan pour avoir une PS5 Standard à 798,99 € au lieu de 499 €, et la Digital Edition à 719,99 € au lieu de 399 €, merci le Figaro !