Spécial = Top 10 PS3

Mardi Minuit

10 jeux PS3 (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

Veuillez choisir 10 Jeux PS3 différentsVous avez jusqu’àVoici pour l'instant (à 19H00 le 13/04), les jeux PS3 plus appréciés (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :The Last of UsUncharted 2Demon's soulsGod of War 3Dark Soul'sDead SpaceDishonoredBioshockMetal Gear Solid 4 : Guns of the PatriotsRed Dead RedemptionHeavy RainGrand Theft Auto IVUncharted 3BayonettaValkyria ChroniclesResonance of FateJourney-ils ont 5 points aux minimums-Important :