Comme on le sait tous,la penurie de certains composant ou semi conducteurs dont sont equipés les consoles sont en rupture de stock ou au mieux sont fournis à d autres clients comme samsung,apple etc...

Il y aura forcement quelques livraison mais pas de quoi satisfaire la demande,du moins pas avant mi...2022! D apres amd,foxconn le confirme à son tour.

Ma crainte est de pas voir arriver de gros AAA d ici là,les editeurs ont du prendre leur precotions et calculer la sortie de leurs jeux en fonction du parc ou de la demande.

Si tel etait le cas,à quoi bon acheter une next gen si c est pour juste jouer a des jeux old gen en 60 fps,en sachant qu en 2022 -2023 il y aura surement une ps5 pro ou serie x pro!



Bref dites moi ce que vous en pensez,et pour les possesseurs de ps5 ou xbox one x/s,avez vous ressenti ce fameux passage à la next gen depuis votre achat,hormis le 60 fps qui est a mon sens plus un confort qu un bon technologique au sens du terme next gen.