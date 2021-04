Voilà, je pense que la meilleure chose que puisse faire Square Enix après le Remake de l'épisode le plus iconique de la saga Final Fantasy, FFVII, ce serait un remake de l'épisode le plus iconique de la saga Dragon Quest, Dragon Quest VIII: L'Odyssée du Roi Maudit.



Comme cela les deux licences principales du studio seraient honorées. En plus DQVIII a été l'épisode qui a fait connaître la saga en Occident, un peu comme FFVII.

Donc voilà, la boucle serait bouclée.



En exclu console Next-gen évidemment, pour pouvoir faire quelque chose qui donnerait vraiment envie redécouvrir l'incroyable histoire de ce jeu, qui à l'époque de sa sortie offrait l'un des mondes ouverts les plus impressionnants qui soient!



Franchement, c'est évident, c'est cela qu'ils doivent faire.



Cheers