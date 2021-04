20 ans aprés la premiere adaptation par le studio Xebec, Shaman King est revenu aujourd'hui sur les ecrans japonais via le studio Bridge.On apprend que ce reboot qui sera plus fidèle au manga fera 52 episodes, soit 12 de moins que la serie de 2001 qui en faisait 64.La serie sera diffusé en France sur Netflix (meme si evidement en cherchant bien...).

posted the 04/02/2021 at 12:06 AM by guiguif