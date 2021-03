Metacritic 80%

JVC 14/20

IGNFrance 7/10

( 5 Positives / 2 Mitigées / 0 Négative )Destructoid 8/10Avec Kaze and the Wild Masks, le studio Pixel Hive joue la carte de la sécurité : le titre est un platformer solide et coloré, très inspiré des cadors du genre des années 90. On enchaîne donc plutôt agréablement les sept à huit heures que compte l'aventure, avec des phases variées (surtout grâce aux Wild Masks qui permettent de se changer en différentes créatures), de nombreux bonus et même quelques boss. Mais au-delà de ces bons points, on rencontre également certains moments frustrants, ce qui n'aidera pas le titre à sortir de la masse, du moins dans notre esprit. Un jeu qui pourra tout de même plaire à ceux et celles qui aiment la plateforme. Ne vous attendez juste pas à être renversés.Kaze and the Wild Masks est titre qui peut sembler très (trop ?) contraignant par moments si l’on n’est pas paré à recommencer de nombreuses fois une section d’un niveau. Malgré tout, l’ingéniosité de certaines zones, l’attrait de ce monde à la fois enchanteur et inquiétant, et cette sensation de retrouver ce qui fait le charme des titres des années 90 permettent de passer un très bon moment. Kaze and the Wild Masks est un beau premier pas du studio dans ce domaine et montre une bonne expérience en la matière. Tout est ici une question de décision pour le joueur entre savoir s’il souhaite se détendre en compagnie de ce héros aux grandes oreilles ou bien relever un challenge plus corsé où les réflexes vont être mis à rude épreuve.