Nintendo aurait préparé un nouveau modèle Switch mis à niveau pour prolonger le cycle de vie de sa console hybride préférée. Nintendo a maintenant pris note d’un autre objectif très important du lancement d’un nouveau modèle Switch.S’adressant à Yahoo Japan dans une récente interview, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que le commutateur se trouve au «milieu» de son cycle de vie et avec une base de joueurs en expansion, prolonger ce cycle de vie devient nécessaire. Cela étant dit, Nintendo ne lancera un modèle Switch mis à niveau que si Nintendo pense que la nouvelle console «peut créer une nouvelle expérience».«Je n’ai pas du tout décidé de l’année de sa sortie», a déclaré Furukawa, interrogé sur le développement de nouveaux matériels. «Pour fabriquer une seule pièce de matériel, nous devons faire diverses préparations pendant plusieurs années, donc la réalité est que nous le faisons sans nous arrêter.«Le facteur décisif pour la commercialisation finale est« pouvons-nous créer une nouvelle expérience? », A noté Furukawa.Furukawa a en outre déclaré que Nintendo considérait qu’il était «très important pour chaque client de continuer à jouer avec le Switch». Il a révélé que certains clients jouent depuis le début du lancement tandis que beaucoup d’autres ont été «inspirés» par des jeux comme Atsumori. Par conséquent, le matériel et les logiciels vont de pair pour faire face à la longévité. La suggestion étant qu’un modèle Switch mis à niveau nécessite de nouveaux jeux pour faire avancer la console hybride.Le mois dernier, lors d’un appel aux résultats, Furukawa a déclaré que Nintendo n’annoncerait pas de modèle Switch mis à niveau «de sitôt». Le modèle actuel de Switch a encore beaucoup de jeux en route, dont beaucoup n’ont été annoncés que récemment. Il y a aussi l’insaisissable Breath of the Wild dans le mix qui manque toujours en action.Nintendo Switch a été lancé en 2017 et entrera vraisemblablement dans sa cinquième année sur le marché avec un tout nouveau modèle Switch plus puissant. Surnommé Nintendo Switch Pro par les fans, le nouveau modèle prendrait en charge la résolution 4K lorsqu’il est associé à un écran lorsqu’il est ancré.