Salut tout le monde,



Il n'y a pas si longtemps, je jouais à un jeu vidéo (je ne me souviens plus lequel) et je constatais que la progression du jeu était toujours "polluée" par des livres ou des documents à lire parsemés dans quasiment chaque pièce.



Dans la plupart des cas, c'étaient des lectures qui ne faisaient en rien avancer l'histoire, pas intéressantes et qui cassent la progression.



De plus en plus souvent, je me retrouve à complètement zapper ce genre de lectures et, malheureusement, je le fais dans de plus en plus de jeux car j'ai l'impression que c'est la nouvelle norme maintenant. Comme si les développeurs se disaient "on va mettre une tonne de choses à lire pour que me joueur ait l'impression que l'on a un univers riche et intéressant"



Alors oui, on me dira que je ne suis pas obligé de les lire et que je peux me recentrer sur le principal mais je trouve que c'est l'excuse un peu facile, un peu comme les jeux à monde ouvert où l'on n'hésite plus à nous mettre des tonnes de quêtes secondaire bâclées et on a cette "option" de ne pas les faire. En gros, "on propose de la mauvaise qualité mais tu peux les zapper donc ça va".



Pour en revenir aux lectures, il n'y a que dans les Bioshock où j'ai le souvenir que c'était un vrai plus pour l'histoire (même si c'était des audiophones, j'avoue).



Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces lectures dans les jeux vidéo?

Avez-vous en tête des jeux où il y avait un réel intérêt à lire ces documents?



Bien entendu, on peut être d'un avis différent mais tant que cela reste dans le respect et la bonne humeur, je suis preneur