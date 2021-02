Désolé pour cet article de merde,Mais juste que j'ai un cul pas possible, je vais jouer au Loto : Pas besoin de racheter FFVII Remake pour y jouer sur PS5, je pourrais le faire sans coût additionels dans quelques jours =) !A moi le DLC à 20€ sur PS5[EDIT] Ah merde double Karma, on peut pas faire l'upgrade sur cette version T_T !

Like

Who likes this ?

posted the 02/26/2021 at 02:28 PM by suzukube