PS Plus : le programme de mars (enfin)

Voilà, c'est la fin d'une drôle de rumeur : on connaît enfin la liste des jeux PlayStation Plus du mois de mars (à télécharger dès le mois prochain) avec donc quatre titres pour les abonnés.en bonus VREt en passant, il est également confirmé que même en occident, cette version PS Plus de FFVII ne proposera pas l'upgrade gratuite PS5.