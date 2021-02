Rétablissons l'ordre de l'équilibre des choses. Après avoir pesté contre SoulCalibur VI sur Xbox Series S (et ses 720p 60fps, c'était ma toute première expérience sur Series S, imaginez ma tronche), je me suis carrément acheté le jeu sur PS5 pour jouer à la version ultime du jeu sur console, celle avec laquelle je m'étais préparé à commander un petit sushi et que j'avais sorti la boite de caviar et de saumon fumé et...C'est une catastrophe O_o ! Le jeu est en tout point identique à la versions PS4 Pro, c'est à dire, pour rappel, du 1080p 60 fps... Et techniquement, sur un écran 4K, passer de 720p à 1080p est appréciable, mais franchement pas suffisant pour justifier un nouvel achat du jeu.Je suis d'autant plus déçu que la version PC en 4K est juste sublime... J'vais acheter un câble HDMI de 5m pour y jouer du PC du coup.Non, mais blague à part, je trouve ça immonde de ne pas avoir 3 mecs chez Namco qui se disent "tiens, on tweaker le fichier config.txt du jeu en mettant un petit : - if Console_Version=PS5 then Res=3840x2160 else Res=1920x1080 -"C'est pas si difficile bordel :/ !Je me sens salis là, et l'honneur de 2B avec.Bon, juste pour comparer pour ceux qui pensent qu'il n'y a aucune différence, voici à quoi ressemble le jeu sur PC (j'aurais même été prêt à payer 10€ pour l'upgrade d'une version PS5 si c'est la tune qui les motivent) :