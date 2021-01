Les dernières consoles commercialisées par Sony et Microsoft consomment énormément d’électricité. C’est ce que relève une étude américaine publiée le 13 janvier dernier. La PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S sont particulièrement énergivores quand elles sont utilisées pour regarder des vidéos en streaming.Dans une enquête publiée le 13 janvier dernier, le Natural Resources Defense Council (NRDC) alerte sur le caractère énergivore des nouvelles consoles conçues par Sony et Microsoft, rapporte Presse-Citron. La PS5 et les Xbox Series X/S sont aussi prisées qu’elles sont gourmandes en électricité selon l’ONG américaine spécialisée dans la protection de l’environnementD’après le NRDC, les consoles commercialisées en fin d’année dernière « consomment entre 160 et plus de 200 watts d’électricité » quand elles lisent les derniers jeux disponibles. Autrement dit, elles consomment plus que les consoles de la génération précédente. Elles sont même plus énergivores que les télévisions de 152 cm sur lesquelles elles étaient branchées pendant l’étude.L’organisation pointe aussi du doigt le mode « Démarrage instantané » des Xbox Series X/S. Ce dernier permet de gagner d’infimes secondes à l’allumage de la console. Mais cette fonctionnalité pas si utile que ça pourrait surtout consommer 500 mégawatts d’ici à 2025, soit « l’équivalent de l’électricité produite par une grosse centrale à charbon en une année », observe le NRDC. Elle pourrait aussi coûter 500 millions de dollars supplémentaires aux gameurs américains.Et les craintes de l’organisme environnemental ne s’arrêtent pas là. Le NRDC s’inquiète aussi de l’utilisation croissante du streaming sur les consoles. Les joueurs n’ont désormais plus qu’à appuyer sur un simple pour bouton pour accéder à Netflix, Amazon Prime Video ou Disney +. Ce qui multiplierait par 10 voire 25 la consommation d’énergie par rapport à un appareil dédié (Apple TV, Amazon Fire Stick, etc.). L’ONG a déjà demandé à plusieurs reprises à Sony et Microsoft d’intégrer une puce basse consommation dédiée à la lecture de vidéos, en vain.