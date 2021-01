En attendant un jour lointain le remaster PS5 de Bloodborne en 4k 60fps, voici son demake PS1 qui sortira surement aussi un jour encore plus lointain. Le jeu (qui n'est pas juste une video pour faire genre comme ça arrive fréquemment) est développé par Lilith Walthe et aura meme un mode coop a 4.A noter qu'il existe aussi un demake rendu "SNES" nommé Yarntown par Max Mraz qui est telechargeable a cette adresse https://maxatrillionator.itch.io/yarntown

posted the 01/27/2021 at 10:31 AM by guiguif