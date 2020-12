Je suis parti d'une question très simple ; Sur quelles machines sortent les meilleurs jeux. Pour cela, j'ai regardé quels étaient les jeux qui avaient reçu le plus de récompenses du jeu de l'année (GOTY pour les incultes).



Voici les résultats (en gras les exclus CONSOLE) :



2006

1. Oblivion

2. Gears of War 360

3. Zelda Twillight Princess Wii

4. Okami PS2

5. Wii Sport Wii



2007

1. Bioshock 360 (pendant 1 an)

2. Super Mario Galaxy Wii

3. Modern Warfare

4. Portal

5. Rock Band



2008

1. Fallout 3

2. GTA 4

3. Metal Gear Solid 4 PS3

4. Little Big Planet PS3

5. Gears of War 2 360



2009

1. Uncharted 2 PS3

2. Batman Arkham Asylum

3. Modern Warfare 2

4. Dragon Age Origins

5. Assassin's Creed 2



2010

1. Red Dead Redemption

2. Mass Effect 2 360 (pendant 1 an)

3. Super Mario Galaxy 2 Wii

4. Heavy Rain PS3

5. God of War 3 PS3



2011

1. Skyrim

2. Portal 2

3. Batman Arkham City

4. Uncharted 3 PS3

5. Zelda Skyward Sword Wii



2012

1. The Walking Dead

2. Journey PS3

3. Far Cry 3

4. Dishonored

5. Mass Effect 3



2013

1. The Last of Us PS3

2. GTA 5

3. Bioshock Infinite

4. Super Mario 3D World WiiU

5. Gone Home



2014

1. Dragon Age Inquisition

2. Shadow of Mordor

3. Mario Kart 8 WiiU

4. Super Smash Bros WiiU

5. Far Cry 4



2015

1. The Witcher 3

2. Fallout 4

3. Bloodborne PS4

4. Metal Gear Solid V

5. Life is Strange



2016

1. Uncharted 4 PS4

2. Overwatch

3. Doom

4. Battlefield 1

5. The Last Guardian PS4



2017

1. Zelda Breath of the Wild Switch

2. Horizon PS4

3. Super Mario Odyssee Switch

4. Nier Automata PS4 (pendant 3 ans)

5. Persona 5 PS4



2018

1. God of War PS4

2. Red Dead Remption 2

3. Spider Man PS4

4. Celeste

5. Return of the Obra Dinn



2019

1. Death Stranding PS4

2. Resident Evil 2 Remake

3. Sekiro

4. Control

5. Disco Elysium



2020 (pour l'instant)

1. The Last of Us 2 PS4

2. Hades

3. Ghost of Tsushima PS4

4. Animal Crossing New Horizon Switch

5. Final Fantasy 7 Remake PS4 (pendant 1 an?)





Conclusions :

-Depuis 15 ans, seuls les GOTYs Zelda Breath of the Wild (et Bioshock) ne sont pas sortis (directement) sur les consoles Playstation.

-Sony est du coup évidement l'éditeur à avoir placé le plus d'exclusivités en 1e place (6, dont 4 du seul studio Naughty Dog). Sony reste d'ailleurs sur 4 victoires sur les 5 dernières année, dont les 3 dernières.



-Sur les 75 jeux de ces classements, 59 sont sortis sur Playstation (60 en comptant Disco Elysium qui sort l'année prochaine). 80% du fleuron de l'industrie, c'est tout bonnement hallucinant!

-En terme d'exclusivités, sur les 75 jeux, il y en a 21 sur les consoles Sony, 4 chez Microsoft, et 11 chez Nintendo.



-La dernière exclusivité xbox présente dans le top 5 date de 2010. Voilà peut-être pourquoi je n'ai plus acheté de consoles Microsoft depuis la 360.

-Et en fait, la seule exclu xbox à n'avoir jamais été GOTY (pour la presse) est KOTOR! Ce qui remonte à 2003.



-En terme d'exclusivités, Nintendo s'en sort beaucoup mieux, notamment avec ses séries Zelda et Mario (3 jeux chacun). En revanche, il y a très peu de jeux tiers sorti sur leurs consoles. Ce qui fait qu'il y a au final plus de jeux sortis sur Xbox que sur consoles Nintendo.





Conclusion finale :

Jamais je n'aurais imaginé que la presse faisait autant pencher l'industrie du même côté.



Après, il est bon de rappeler que ces titres de GOTY représentent l'avis de la presse, et non celui des joueurs.