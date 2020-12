On a entendu pas mal parler ces derniers jours du gros carton avec plus ou moins de nuances de laVéridique ou pas, record ou pas record, ce n'est en aucun cas notre préoccupation ici. Par contre si gros démarrage il y a eu, avec quel titre porteur ? Certes la console de Sony s'est dotée à son lancement de bons (petits ?) jeux comme, d'un gros remake avec le vénérable, ou encore de titres à cheval sur 2 générations commeouUn line-up de lancement assez solide il faut le dire, mais pas spécialement massif en terme quantitatif/exclusif PS5. Et pourtant çà se vend, çà s'arrache, et çà "se rupture de stock". Une manette, un design (même discutable de mon point de vue) suffise pour créer moult fantasmes et faire franchir le pas à beaucoup, DAY ONE, et tant pis pour l'offre vidéoludique du lancement... Elle est là, à la maison, et c'est tout ce qui compte !Que l'on soit fan ou non de Sony, il faut leur reconnaître une chose : cela fait un moment qu'ils ne vendent plus vraiment une console et des jeux mais plus une véritable image de marque, comme Apple fût un temps.L'exemple ci-dessous en est la démonstration la plus éclatante d'une publicité française s'inscrivant dans le démarrage "bulldozer" de la PS2 en hexagone, un ouragan qui fera beaucoup de mal à Sega qui comme d'autres, n'a jamais atteint ce niveau de marketing/communication.Ce spot vieux de 20 ans est juste hallucinant si vous ne l'avez jamais vu et encore aujourd'hui hyper moderne toujours de mon point de vue, tout en se permettant de ne pas mettre spécialement le jeu en avant !