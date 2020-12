qu'on pouvait l'imaginer, malgré la bonne sortie de Cyberpunk sur PS4, il n'y a pas de concurrence du tout en fait sur ce pays du JV.TOP JAPON7 au 13 décembre.01 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 166,774 (755,084)02 [PS4] Cyberpunk 2077 (Spike Chunsoft, 12/10/20) – 104,68703 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 71,455 (6,175,256)04 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 49,803 (1,969,790)05 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 31,896 (3,344,534)06 [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 30,319 (367,461)07 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega, 12/10/20) – 26,34608 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/1– 25,427 (1,619,297)09 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/1– 22,886 (3,926,512)10 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/1– 22,414 (1,657,894)11 [NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass (The Pokemon Company, 11/15/19) – 21,264 (92,265)12 [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo, 11/20/20) – 18,806 (255,964)13 [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 18,761 (427,367)14 [NSW] Derby Stallion (Game Addict, 12/03/20) – 16,911 (91,155)15 [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 15,874 (64,9116 [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 13,942 (3,636,490)17 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 13,852 (3,830,974)18 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 13,319 (455,474)19 [NSW] Dokapon UP! Mugen no Roulette (Aquaplus, 12/10/20) – 9,33420 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 8,925 (950,774)21 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 8,758 (1,005,111)22 [NSW] Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack (Koei Tecmo, 12/10/20) – 7,92923 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 7,761 (1,704,639)24 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack (Bandai Namco, 11/26/20) – 7,407 (30,343)25 [PS4] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (Square Enix, 12/04/20) – 7,243 (35,855)26 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 7,164 (19,819)27 [NSW] Ace Angler: Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 6,720 (522,049)28 [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 6,547 (22,067)29 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 6,480 (2,157,081)30 [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 6,447 (64,456)