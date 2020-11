Développé par Respawn, désormais bien occupé enrichir l'univers d'Apex Legends, Titanfall est donc désormais disponible sur la plateforme de Valve dans son édition Deluxe. Pour célébrer ce lancement surprise, le titre est vendu 7,99€, mais il retrouvera bientôt son prix de 19,99€. A l'intérieur de cette édition, les joueurs retrouveront bien entendu le titre, mais également les DLC Expedition, Frontier's Edge et IMC Rising. Pour rappel, Titanfall est un FPS multijoueur dans lequel il est possible de prendre les commandes de mechas très agiles et lourdement armés.