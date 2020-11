Metacritic 77% (10 critiques) -Pour l'instant-

Hardcore Gamer 8/10

Dans l'ensemble, PACER est rapide, addictif et amusant avec suffisamment de stratégie pour profiter de l'aspect solo du jeu.

God is a Geek 8/10

Pacer est un jeu de course alimenté en adrénaline avec des tonnes de rejouabilité et de nombreuses options de personnalisation pour que chaque victoire compte.

JVC 15/20

Attack of the Fanboy 7/10

Ce jeu de course au rythme rapide vous donnera à la fois une poussée de nostalgie et d'adrénaline.

Gamekult 7/10

