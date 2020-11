"Si vous voulez acheter une PS5, vous avez le choix entre l'édition standard à 499,99 €, et la Digital Edition à 399,99 €, dotée exactement des mêmes technologies et performances, mais dénuée de lecteur de disque. Certains adeptes du tout numérique ont donc fait le choix du modèle le moins cher, car ils n'ont plus l'utilité de leur collection de Blu-ray. Et comme la PS5 est sortie ce 12 novembre dans 7 pays, une partie a déjà reçu sa commande.Il s'agit visiblement d'une simple erreur d'empaquetage en faveur des acheteurs, qui ne devraient pas être nombreux à demander un échange. SIE ne devrait pas non plus leur demander de renvoyer leur produit, le souci venant clairement de son côté. Plusieurs cas ont été signalés, sur Twitter comme sur Reddit, mais personne ne semble encore s'être plaint d'avoir eu une PS5 Digital Edition à la place de sa PS5 classique."