La Puce M1. Jusqu'à 3 fois plus rapide que les puces actuel, proposant quasiment 20 heures d'autonomie sur un PC, la possibilité de faire du montage 8K sur un Macbook, un montage 4K sur un Macbook Air fanless... Elle intègre tellement de trucs que les processeurs d'INTEL me semblent être complètement à la rue, je ne sais même pas comment les PC vont rattraper ce gap annoncé !Je ne sais pas pour vous, mais Apple vient de regarder mon cœur !Enfin de l'innovation, enfin un coup de pied dans cette fourmilière Intel/AMD, enfin un processeur que j'ai envie de découvrir...Day One dès que j'en vois un chez Digilife en Martinique, OH QUE OUIL'Apple Store est down, mais voici les prix :- MacBook Air : 1129 €- MacMini : 799 €- MacBook Pro 13' : Recherches en cours