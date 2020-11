Bonsoir.Un mec a reçu sa Xbox Series S en avance, et il n'a pas de NDA. Les infos pleuvent !C'est donc 364 go d'espace sur la console pour installer vos jeux.Ah, et, au passage, Devil May Cry V sur Xbox Series S, c'est sans Ray Tracing. Parce que pourquoi pas. Et Call of Duty Cold War devrait occuper lui 175 go sur votre console fraichement acquise ... Ou 50 go sans la campagne solo ^^ !Source : Tkt frérot c'est vrai, j'ai lu ça sur Internet.