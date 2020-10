Dictator (Alex) de Digital Foundry a effectué une petite analyse du trailer de Watch Dogs : Legion qui tourne sur Serie X et en comptant les pixels on peut voir que la résolution descend jusqu'en 1440p donc là aussi on retrouvera de l'upscale. Ce qui en soit n'est pas très surprenant vu comment est gourmand le Raytracing après oui l'optimisation de Watch Dogs : Legion ne semble pas être extraordinaire.Après quelle que soit la console si il y a du Raytracing on se dirige fortement sur du 30 FPS avec de l'upscale pour la résolution, ce qui est assez logique quand on voit le hardware et le prix des consoles surtout quand on voit une 3090 avoir du mal sur ce jeu en 4k native 30 fps ultra et Raytracing même si encore une fois l'optimisation chez Ubi...