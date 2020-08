Pikmin 3 Deluxe : trailer et date de sortie

On va tomber dans une drôle d'habitude avec Nintendo mais tout comme le dernier, la firme nous annonce soudainement, ou plutôt confirme car ça avait déjà été leaké depuis belles lurettes et ça valide d'autant plus (vu les mêmes sources) l'arrivée des remasters de Mario 3D.Bref, ça sort le 30 octobre avec :- Tous les DLC, forcément.- Nouveaux modes de difficulté.- Un mode coop pour la campagne.- De nouvelles missions spéciales.- Des classements en ligne.