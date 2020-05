[Rappel] Présentation de Ghost of Tsushima (State of Play) ce soir à 22h00

Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi l'information livrée plus tôt dans la semaine : ce soir à 22h00 se tiendra le nouveau State of Play de Sony qui adoptera un format particulier puisque se consacrant à un seul et unique jeu, en l'occurrence le très attendu18 minutes de présentation pour commencer à livrer pleinement les secrets autour du prochain bébé de Sucker Punch qui viendra ce poser le 17 juillet dans les bacs PlayStation 4, signant d'ailleurs (sauf surprise) la dernière sortie majeure first-party de la console.