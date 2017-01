Horizon Zero Dawn : nouveau trailer

On oserait parfois l'oublier à cause d'une communication en douceur, mais c'est tout de même dans 7 semaines tout pile (donc le 1er mars prochain) que sortira, l'un des gros morceaux de la PlayStation 4 pour ce premier trimestre.Le bébé de Guerilla lance donc un rappel de la situation avec un nouveau trailer, nous présentant simplement l'histoire qui rappelons-le nous mettra aux commandes de Aloy, jeune guerrière qui va découvrir le mystérieux monde qui l'entoure après avoir passé la majorité de sa vie dans son village et les proches alentours.