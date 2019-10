''Surprise'' : la PlayStation 5 sortira fin 2020 [UP] ''Surprise'' : la PlayStation 5 sortira fin 2020 [UP]

Il n'y avait pas besoin d'annonce pour connaître l'évidence mais Sony tenait à les choses officiellement, bien comme il faut : sa prochaine console se nommera bien PlayStation 5 (!) et sortira fin 2020 (!!).



Et... bah c'est tout pour le moment, hormis un rappel qu'elle sera rétrocompatible, qu'elle aura le SSD et supportera la nouvelle technologie Ray Tracing.



UPDATE



- Ces informations ont directement été données par Jim Ryan.

- Lecteur Blu-Ray 4K.

- Blu-Ray de 100Go.



- Sony souhaite impérativement (au moins pour ses jeux) proposer l'installation et le téléchargement au détail. Par exemple, pouvoir n'installer que le solo en priorité, ou le multi, afin de jouer plus rapidement.

- Le dashboard et plus particulièrement la liste d'amis offriront davantage d'informations. Par exemple, lorsqu'un ami jouera à quelque chose, vous ne verrez pas seulement le jeu mais où il se situe à l'instant T (mission, mode de jeu...).

- Tout sera fait en sorte de pouvoir le rejoindre plus rapidement dans sa session.



- La Dual Shock 5 (qui n'est pas encore officiellement nommée comme tel mais ça ne surprendra personne) bénéficiera de retours haptiques sur les deux poignées.

- Cette même manette aura une nette amélioration de son haut-parleur.

- Meilleure batterie + USB-C. Elle est en revanche plus lourde qu'une Dual Shock 4 (mais moins qu'un pad Xbox s'il y a des piles).

- Les créateurs de Astro Bot ont conçu une démo technique montrant les nouveautés de la Dual Shock 5, de même que pour Gran Turismo Sport.



- Grâce au SSD, les développeurs possédant des kits affirment retrouver les sensations de l'époque cartouche où les jeux se lançaient quasiment instantanément.

- Bluepoint confirme travailler sur un gros projet PS5.



(Source : Wired)